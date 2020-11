Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dieselprämie vom Bund Autogipfel im Kanzleramt: Kaufanreize für Elektro-Pkw, Abwrackprogramm für Lastwagen Stephan Krull Am Dienstag abend konferierten Politiker und Vertreter der Branche beim vierten Spitzengespräch zur Zukunft der Automobilindustrie. Auf Einladung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beteiligten sich mehrere Bundesminister, die Regierungschefs der sogenannten Autoländer (Bayern, Niedersachsen, Baden-Wüttemberg), die Spitzen von Union und SPD sowie der IG Metall. Zugesagt hat die Regierung, die Förderung der Kaufprämien für Elektroautos bis zu 9.000 Euro pro Person bis 2025 zu verlängern. Insgesamt wird der Bund hierfür eine Milliarde Euro bereitstellen. Hybridmotoren sollen künftig nur noch bezuschusst werden, wenn diese ab 2022 eine Mindestreichweite von 60 Kilometern, ab 2025 von mindestens 80 Kilometern haben. Zudem soll eine »Abwrackprämie« für alte Lkw gezahlt werden. 500 Millionen Euro erhalten Unternehmen, die Laster der Abgasnormen Euro 3, 4 und 5 gegen Lkw der neuen Norm Euro 6...

