Zum Inhalt dieser Ausgabe | Höchstens ein Pyrrhussieg Der Abschluss des Wiener Abkommens wurde im Iran gefeiert. Bedenken über Bestand wurden von Regierung ignoriert Knut Mellenthin Als am 14. Juli 2015 die Unterzeichnung des Wiener Abkommens gemeldet wurde, feierten in Teheran und anderen iranischen Städten Zehntausende auf den Straßen. Die Autos hupten, Fahnen wurden geschwenkt. Die Bevölkerung, von den staatlichen Medien nur unvollständig informiert, erwartete ein rasches Ende der westlichen Sanktionen, die schwer auf der Wirtschaft und dem Lebensstandard der Menschen lasteten. Präsident Hassan Rohani sprach im Fernsehen von einem »juristischen, technischen und politischen Sieg«. Kommende Generationen von Iranern würden stolz darauf sein. Etwas später verstieg er sich bei einer Jubelrundreise durch die Provinzhauptstädte sogar zu der Behauptung, Irans Feinde hätten »kapituliert«. Vermutlich wollte Rohani damit die Vorwürfe der iranischen Konservativen und »Hardliner« kontern, die ihrerseits den »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) als Kapitulation verurteilten. Sie verwiesen darauf, dass der nächste US-Präsident alle Verspr...

