Fit for Fun

Der »Ästhetikprofessor« Peter Sloterdijk entdeckte »im Fitnessstudio ein Plakat mit einer auf dem Rücken liegenden Frau, die ruft ›Fit mich!‹«. Das ist zwar vulgär, aber wohl wahr: Es geht beim Fitnesstraining um eine Steigerung der Attraktivität und der Gesundheit, wobei diese laut einer Harvard-Studie für den Mann unter anderem darin besteht, dass er mindestens »21mal im Monat Sex hat«, das heißt ejakuliert, was sein Prostatakrebsrisiko um 33 Prozent senken soll. Bei den Frauen sei die Wahrscheinlichkeit einer frühen Menopause bei so viel Sex um 28 Prozent geringer, angeblich sinkt dadurch auch das Brustkrebsrisiko. Damit nicht vergebene Männer und Frauen diese Ficksequenz erreichen, sollten sie einigermaßen attraktiv aussehen. Da die »Anziehungskraft« aber mit dem Alter abnimmt, müssen sie etwas gegen dieses Nachlassen tun: also sich fit halten.

Die Fitnesswelle ist US-amerikanischen Ursprungs, sie begann hierzulande mit der Ersetzung des »Dauerlaufs« d...