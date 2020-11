»Arbeiter haben kein Interesse an Handelskriegen«

Wie werden sich die Beziehungen zwischen China und den USA unter einem neuen Präsidenten Joseph Biden entwickeln?

Ich gehe davon aus, dass Biden die Schärfe aus den Verhandlungen nehmen wird. Die Probleme in den Beziehungen der beiden Länder werden aber nicht einfach so verschwinden, nur weil Donald Trump das Weiße Haus verlässt. Die Frage ist, was sind die nationalen Interessen, mit denen die USA ihre Sanktionen begründen? Wir hören oft die Geschichte, China stehle die Technologie der USA. US-Konzerne, die Geschäfte in der Volksrepublik machen wollen, müssten demnach auch einen Firmensitz dort unterhalten. Die Chinesen würden dann die Technik kopieren und in ein paar Jahren ein Konkurrenzunternehmen gründen. Aber Moment mal, niemand hat den Managern in den USA eine Waffe an den Kopf gehalten und gesagt, ihr müsst Geschäfte in China machen. Es war schlichtweg profitabel für die US-Konzerne, das war der Grund. Die Konsequenz ist, sie verlagern Arbeitsplätze...