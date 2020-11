»Die Menschen werden als Virenschleudern angesehen«

Seit 18 Jahren arbeiten Sie mit Menschen, die drogensüchtig und obdachlos sind. Wie sieht Ihr Alltag im Berliner Verein »Fixpunkt« aus?

Ich arbeite in einer Einrichtung in der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Dort kann unsere Klientel Konsumräume nutzen, also Drogen in dafür bereitgestellten Räumen konsumieren. Die Leute können sich waschen, Kleiderspenden erhalten und mit uns Beratungsgespräche führen. Statt sich in Parks, U-Bahnstationen oder auf Spielplätzen eine Heroinspritze zu setzen, können die Konsumierenden unsere Räumlichkeiten aufsuchen. Somit werden nicht nur sie, sondern auch die Öffentlichkeit geschützt.

Was hat sich seit dem Ausbruch der Coronapandemie verändert?

Vieles. Wir mussten die Nutzung einschränken. Unsere Besucherinnen und Besucher können sich nicht wie sonst länger in den Räumen aufhalten und aufwärmen. Wir müssen sie nach einer Weile bitten zu gehen, um die Regeln zur Kontaktbeschränkung einzuhalten. Das heißt, wir sind keine Kontakts...