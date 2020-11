Ärzte im Widerspruch

In den Kliniken steigt die Zahl von Patienten mit einem positiven Coronatest. Der Ärzteverband Marburger Bund und vier intensivmedizinische Fachgesellschaften, darunter die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), fordern daher die Bundesländer auf, planbare Operationen zu verschieben. In ihrer Erklärung, über die am Sonnabend die Nachrichtenagentur dpa berichtete, warfen sie Kliniken vor, »aus Umsatzgründen« ihre Kapazitäten nicht auf Covid-19-Patienten zu konzentrieren. In belasteten Regionen müsse die Politik die Einrichtungen nun entsprechend anweisen, ihnen aber auch freigehaltene Betten gegenfinanzieren. Sonst werde »die Belastungsgrenze bald überschritten«, warnen sie.

Die im DIVI-Intensivregister veröffentlichten Daten zeugen bisher jedoch nicht von einer höheren Gesamtbelegung der Intensivstationen als im Sommer. Demnach wurden am 15. August 21.629 Schwerkranke dort behandelt, von denen 227 Betroffene als Cov...