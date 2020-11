Proteste gegen Coronaregeln

In mehreren deutschen Städten ist es am Sonnabend erneut zu Protesten der Kritiker staatlicher Maßnahmen gegen die Coronapandemie gekommen. In Frankfurt am Main löste die Polizei eine Demonstration von rund 600 sogenannten Querdenkern auf, die sich mehrheitlich geweigert hatten, die vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 – wie etwa das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die gängigen Abstandsregeln – einzuhalten. Dabei kam auf dem Rathenauplatz der Mainmetropole auch ein Wasserwerfer zum Einsatz. Die ursprünglich geplante Demonstrationsroute war vom Ordnungsamt der Stadt stark verkürzt worden. Explizit untersagt hatte die Behörde das Tragen von Davidsternen mit Inschriften wie »Impfen macht frei« oder auch »Dr. Mengele«, die von einzelnen Teilnehmern früherer Proteste getragen worden waren.

Schon vor der Auflösung der »Querdenker«-Proteste durch die Polizei waren...