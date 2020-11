Boomendes Geschäft

Nicht alle haben mit den Folgen der Coronakrise zu kämpfen. Wie schon in den vergangenen Jahren streicht auch 2020 der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen dank Branchenboom fette Gewinne ein. Der Vorstand des seit Juni im Dax notierten Unternehmens teilte am Donnerstag abend mit, er gehe davon aus, dass die Bewertung des Wohnimmobilienbestands zum 31. Dezember voraussichtlich zu einer Aufwertung von rund sechs Prozent der bislang bilanzierten Werte führen werde. Die Deutsche Wohnen besitzt rund 162.000 Wohnungen und 2.900 Gewerbeeinheiten. Im vergangenen Jahr hat sich deren Gesamtwert um 1,4 Milliarden Euro auf rund 25,4 Milliarden Euro erhöht. Ausgehend davon würde die Steigerung im laufenden Jahr bei rund 1,5 Milliarden Euro liegen. »Während Millionen Menschen in der Coronapandemie Einkommensverluste erleiden und Existenzängste haben, steigern große Immobilienkonzerne weiter ihren Gewinn«, kommentierte Lukas Siebenknotten, Präsident des Deutschen M...