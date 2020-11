Pläne für die Batterie Europas

Es gibt viel zu verdienen in Griechenland. Spätestens seit der Veröffentlichung des Buches »Schuldenkrise und Landraub«, in dem der Athener Geographieprofessor Costis Hadjimichalis vor zwei Jahren die Ausbeutung seiner Heimat durch einheimische Oligarchen und ausländische Investoren beschrieb, müssten sogar die Deutschen wissen, was die Austeritätspolitik ihrer Regierung in den vergangenen zehn Jahren an den Stränden der Ägäis angerichtet hat. Von dem wirtschaftlichen Aufschwung, den zunächst der vormalige Regierungschef Alexis Tsipras vortäuschte und von dem nun seit einem Jahr sein rechtskonservativer Nachfolger Kyriakos Mitsotakis schwärmt, profitieren – sollte es ihn wegen der deutschen Kürzungsdiktate wirklich gegeben haben – jedenfalls nicht die Griechen.

Nicht einmal dort, wo sie ihr kostbares Land – die bisher hauptsächlich vom Tourismus genutzte Schönheit ihrer Gebirge und Inseln – zur Verfügung stellen. Sonne und vor allem Wind sollen nach dem Wi...