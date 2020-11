»Keine Beutekunst«: Eisenzeitausstellung in St. Petersburg

Einigermaßen unbeeindruckt von den Feindseligkeiten der NATO-Politik wird in Russland das Deutschlandjahr über die Bühne gebracht. Ein Höhepunkt war die Eröffnung der Ausstellung »Die Eisenzeit. Europa ohne Grenzen« am Dienstag in St. Petersburg. Bis zum 28. Februar werden in der kleinen Eremitage um die 1.600 Exponate zu sehen sein. Knapp die Hälfte davon befand sich bis zum Zweiten Weltkrieg in den archäologischen Sammlungen des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte.

Die Objekte wurden »kriegsbedingt« in die Sowjetunion abtransportiert, ist die Sprachregelung der Bundesbehörden, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Schirmherrin der Eisenzeitausstellung, sprach anlässlich der Eröffnung von »kriegsb...