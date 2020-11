»Menschen werden bei jedem Wetter vor die Tür gesetzt«

Im Sozialausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hat die »rot-grüne« Mehrheit am Donnerstag vergangener Woche Vorstöße abgeschmettert, mit denen die Lage der Obdachlosen in der Stadt verbessert werden sollte. Was hatten Sie vorgeschlagen?

Um weitere Todesfälle von obdachlosen Menschen zu verhindern und Versorgungslücken im bestehenden Hilfesystem zu finden, hatte unsere Fraktion unter anderem die Einrichtung eines Runden Tisches gefordert. Vertreter aller Seiten, von der Sozialbehörde, der Straßensozialarbeit, der Wohnungslosenhilfe, ehrenamtlichen Initiativen, von Polizei und Feuerwehr sollten zusammengebracht werden, um das Versorgungssystem zu verbessern.

Wie ist die Situation in der Hansestadt?

Seit Mai sind acht Obdachlose auf Hamburgs Straßen und in leerstehenden Häusern gestorben – eine alarmierende Zahl! Der unmittelbare Auslöser für unseren Antrag war ein Todesfall im Sommer. Im Lohmühlenpark hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil ein Obdachloser...