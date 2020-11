Neues aus der Hundehütte

Die mediale Entwicklung macht auch vor Hörspielen nicht halt. Wie sie in Zeiten von Streamingdiensten produziert und verfügbar gemacht werden, war Thema bei den von SWR und BR ausgerichteten »ARD Hörspieltagen«, die vergangene Woche online stattfanden. Unter dem Titel »Hörspiele im digitalen Audio-Boom« stellt das Event eine eigene Beitragsseite bereit, auf der diverse Hörspielmacherinnen und -macher zu den Neuerungen im fiktionalen Audiogebiet per Videotalk interviewt werden.

In den Wettbewerben wurde Christoph Buggerts Stück »Einsteins Zunge« (Liquid Penguin Ensemble für SR/MDR 2020; Sa., 20 Uhr, DLF und So., 22 Uhr, HR2 Kultur) mit dem Hauptpreis (5.000 Euro) ausgezeichnet. Das Preisgeld will Buggert stiften. Der Publikumspreis (2.500 Euro) ging an »Hyperbolische Körper« (HR 2020) von Andrea Geißler, inszeniert von Ulrike Haage. Für die beste schauspielerische Leistung (3.000 Euro) erhielt Carina Wiese eine Auszeichnung, gewürdigt wurde ihre Rolle in »D...