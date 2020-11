Bruchlandung in Stuttgart

Katzenjammer bei den Stuttgarter Grünen: Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag erreichte Veronika Kienzle, Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, in der als Bastion der Ökoliberalen geltenden Stadt nur 17,2 Prozent der Stimmen. CDU-Kandidat Frank Nopper ließ die Grüne mit 31,8 Prozent deutlich hinter sich – eine Überraschung auch deshalb, weil Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Kienzle und Nopper vorausgesagt hatten. Hinter Kienzle belegte der als unabhängiger Bewerber angetretene Sozialdemokrat Marian Schreier mit 15 Prozent den dritten Platz, der offizielle SPD-Kandidat Martin Körner erzielte nur 9,8 Prozent. Unter ferner liefen: »Querdenken«-Gründer Michael Ballweg mit 2,6 Prozent und AfD-Kandidat Malte Kaufmann mit 2,2 Prozent. Nach acht Jahren im Rathaus war der amtierende Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen nicht wieder zur Wahl angetreten. Weil kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichte, gibt es am 29. November einen zweiten Wahlgang...