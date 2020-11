Geräuschlose Kompromisslösung

Die Entscheidung ist gefallen. Die neue Führung der Partei Die Linke wird im Februar gewählt – und zwar dezentral. Knapp zwei Wochen nach der coronabedingten Absage des Parteitags in Erfurt beschloss der Bundesvorstand am Wochenende, den Bundesparteitag am 27. Februar 2021 an vielen Tagungsorten gleichzeitig stattfinden zu lassen. Die Versammlungen in den 16 Bundesländern sollen per Internet zusammengeschaltet werden, wie es in einer Mitteilung vom Sonnabend heißt. Damit werde erstmalig ein Bundesparteitag der Linken nicht an einem Ort abgehalten, erklärte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler.

Die Partei wolle mit der Wahl des neuen Vorstands im Februar »das Wahlkampfjahr mit einem starken Signal einläuten«. Bei dem Parteitag soll die neue mutmaßliche Doppel­spitze – ­Janine Wissler, Fraktionschefin in Hessen, und Susanne Hennig-Wellsow, Landes- und Fraktionschefin in Thüringen – inthronisiert werden. In einem »konstruktiven und solidarischen Austausch« ha...