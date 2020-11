Die große Schlacht des Don Camillo

Wahlen stehen in Italien vor der Tür, und Peppone hat es sich in den Kopf gesetzt, seiner Partei und sich selbst zum Sieg zu verhelfen. Da aber für eine Kandidatur ein Volksschulabschluss Voraussetzung ist, braucht er die Hilfe des Pfarrers. I/F 1955.

BR, Sa., 20.15 Uhr

American Sniper

Chris Kyle hat sich zum Scharfschützen ausbilden lassen und erledigt nun Mordanschläge im Auftrag der US-Truppen. Im Irak-Krieg und in Afghanistan wird er wegen seiner Treffgenauigkeit zum Helden. Der Gegner setzt sogar ein Kopfgeld auf ihn aus. Doch der Killer bekommt Skrupel, seine Karriere gefährdet seine Ehe und hinterlässt seelische Narben. Chris erkennt, dass er etwas ändern muss. Mit Bradley Cooper, Regie: Clint E...