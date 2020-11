Blick nach drüben

Mag der Rest der Welt die Stimmenauszählung der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl hoffend und bangend verfolgen, wohl kaum irgendwo sonst sind die Nerven derzeit so angespannt wie in Kanada. Kein Wunder: Da ist zunächst die ganz konkrete wirtschaftliche Bedeutung eines gedeihlichen Verhältnisses zur benachbarten Weltmacht – 75 Prozent des kanadischen Handels werden allein mit den USA abgewickelt. Hustet also Washington, D. C., dann hustet wahrscheinlich auch Ottawa, und fällt in Ohio auch nur ein Sack Mais um, zittert in Ontario die Erde.

Grusel und Entsetzen

Ein ganzes Land starrt Tag und Nacht auf sämtliche verfügbaren Bildschirme und möchte doch gleichzeitig Augen und Ohren verschließen, als schaute man einen Horrorfilm, der einen zwischen Grusel und Entsetzen gefangenhält. Der Wahlkater zieht sich diesmal gleich über mehrere Tage hin, und am Freitag morgen, als dieser Text verfasst wurde, war in den USA immer noch kein Sieger ausgerufen. Fragte man...