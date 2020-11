Unfaire Landarbeit

Die deutsche Landwirtschaft wäre ohne die Saisonarbeiter aus Ost- und Südosteuropa verloren, das hat die Coronakrise im Frühjahr deutlich gemacht. Doch behandelt werden sie oftmals wie Knechte auf einem Gutshof. Die Initiative »Faire Landarbeit« hat am Donnerstag ihren aktuellen Bericht über die Arbeitsbedingungen vorgelegt, mit denen viele Osteuropäer in diesem Jahr konfrontiert waren.

Einer von ihnen ist Darian. In Wirklichkeit heißt er anders; um ihn zu schützen, wurde sein Name in dem Bericht geändert. Darian kommt aus Rumänien, und seit mehreren Jahren arbeitet er in Deutschland bei der Spargelernte. In den vergangenen Jahren habe es keine Probleme gegeben, sagte er, die Leute hätten ihr Geld ganz normal bekommen und seien dann nach Hause gefahren – in diesem Jahr war es allerdings anders.

Die Arbeit sei sehr schwer gewesen: 14 bis 18 Stunden mussten die Arbeiter am Tag schuften – jeden Tag, auch wenn es regnete. Zwei Monate und zehn Tage habe man bei ...