Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Pferde im Sturm Das wilde Herz Sardiniens Die Basalthochebene Giara di Gesturi ist die Heimat einer Pferderasse, die vermutlich zwischen dem 9. und 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von den Phöniziern auf Sardinien eingeführt wurde. Mandelaugen und buschige Mähnen sind charakteristisch für sie. A/F 2020. Arte, 18.30 Uhr Re: Mehr Sinn statt Gier Es gibt sie offenbar: Unternehmer und Gründer, die nach mehr als persönlichem Reichtum streben. Firmenchefs der sogenannten Purpose-Bewegung verfolgen dabei einen radikalen Ansatz: Sie enteignen sich selbst und implementieren ein Stiftungsmodell. Gesellschafter können keine Gewinne mehr entziehen, die Firma kann nicht verkauft und der Unternehmenszweck nicht geändert werden. Taugt das was? D 20...

Artikel-Länge: 2327 Zeichen

