Wie sollte es anders sein bei dem Thema?

Im Berliner Satyr-Verlag ist eine neue Slam- und Lyrikanthologie, »Poetry for Future«, erschienen. Da sie sich mit dem Thema Klimakatastrophe beschäftigt, ist das Buch stilecht und CO2-neutral auf Recyclingpapier gedruckt und mit dem EU-Ecolabel und dem »Blauen Engel« zertifiziert worden. 25 Prozent des Gewinns werden an Umweltschutzprojekte gespendet. Klingt diese Einleitung spöttisch? Soll sie gar nicht unbedingt, denn das Anliegen der Herausgeber ist durchaus löblich und mit Slammern wie Lars Ruppel und »Sebastian 23« sowie Lyrikern wie Jan Wagner und Anja Utler hat Herausgeber Samuel J. Kramer exzellente Mitstreiter gefunden. Die meisten Beiträger sind nicht ganz so prominent, aber das muss nichts sagen über die literarische oder satirische Qualität. Anders als vielleicht zu vermuten ist, sind hier nicht nur jüngere Autoren aus der Generation Z zu finden, auch die Generation X ist mit mehreren Vertretern ihrer Alterskohorte beteiligt an diesem Werk, i...