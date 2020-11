»Diverse Rüstungsabkommen wurden bereits eingefroren«

Das türkische AKP-Regime droht mit einem weiteren Einmarsch in Nordsyrien. Wie ist die Lage vor Ort?

Der türkische Staat erhöht den Druck auf Nordsyrien. Es gibt konkrete Anzeichen dafür, dass der permanente Krieg gegen die Menschen und die Revolution hier in eine neue heiße Phase übergeht. Der Ton türkischer Politiker wird schärfer und nicht nur deren Armee bringt weiter Militärgerät an die türkisch-syrische Grenze, sondern auch die Regierung von Irakisch-Kurdistan, die mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kollaboriert, hat die Grenze zu Nordsyrien geschlossen und verstärkt ihre militärischen Kräfte in der Region.

Wie reagiert die Bevölkerung auf die zunehmenden Spannungen?

Es gibt großen Frust den internationalen Kräften gegenüber. Vor allem gegenüber den USA und Russland, weil deren Versprechen, die Bevölkerung der Region zu schützen, eine Lüge war. Aber auch der Frust gegenüber dem syrischen Staat wächst. Seit Jahren wird versucht, mit ihm...