Rotlicht: Resilienz

Der Begriff Resilienz stammt ursprünglich aus der Physik und beschreibt dort die Eigenschaft von Material, elastisch und flexibel auf äußeren Druck zu reagieren und dabei doch in Form zu bleiben. Die Soziologen verstehen Resilienz als robuste Widerstandskraft ganzer Gesellschaften gegen flächendeckende Verheerungen.

Auch in der Sozialarbeit ist der Begriff Resilienz immer weiter verbreitet. In diesem Falle ist er aus der Psychologie übernommen, und genau das gemahnt zur Vorsicht. Denn diese Bezugswissenschaft hat zu einer Therapeutisierung der Sozialen Arbeit geführt, anstatt gesellschaftliche Rahmenbedingungen als Ursache für individuelles Leiden zu sehen. Auch die Verwendung des Terminus Resilienz zielt darauf ab, das Soziale in seiner Totalität gar nicht erst zu berücksichtigen.

Unter Resilienz versteht man dort die Aktivierung »psychischer Prozesse, die Risiken und Belastungen zwar nicht beseitigen, es dem Individuum aber ermöglichen, wirkungsvoll damit...