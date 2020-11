Vom Rhizom zur Mykorrhiza

Ein Rhizom ist ein meist unterirdisch horizontal wachsendes Sprossachsensystem, das man auch Wurzelstock nennt. Nach unten gehen davon die eigentlichen Wurzeln aus, nach oben die Blattriebe. Die von Pilzen gebildeten langen, dünnen Fäden nennt man Myzel. Als Mykorrhiza wird eine Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen bezeichnet, bei der sich ein Pilzmyzel mit den Pflanzenwurzeln verbindet, um Nährstoffe auszutauschen.

In den siebziger Jahren wurde aus dem botanischen Begriff Rhizom ein politischer, propagiert von den französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Hauptwerk »Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie. 1« und »Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie. 2«, dem ein Pamphlet namens »Rhizom« folgte. Daraufhin tauchten nach einiger Zeit überall in den westeuropäischen Universitätsstädten Aufkleber auf, die an Wänden und Bushaltestellen verkündeten: »Macht Rhizom! Der rosarote Panther.«

Das war eine explizite Absage an...