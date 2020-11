Austreten oder bleiben und kämpfen?

Nach der Suspendierung Jeremy Corbyns machte in den »sozialen Netzwerken« und Tageszeitungen wie der Daily Mail schnell das Wort vom beginnenden »Bürgerkrieg« die Runde, um den Zustand innerhalb der Labour-Partei zu charakterisieren. Tatsächlich hat das Regime des Parteivorsitzenden Keir Starmer in den vergangenen Monaten einen einseitigen Kampf gegen die Parteilinke geführt und diese in zunehmendem Maße marginalisiert. Sie konnte dem bislang kaum etwas entgegensetzen.

War am Donnerstag abend noch vereinzelt von der Möglichkeit einer Parteispaltung zu hören, sah die Lage am Sonnabend schon wieder anders aus. Ein Beispiel ist die gemeinsame, am Sonnabend nachmittag veröffentlichte Stellungnahme der Generalsekretäre von sieben an die Labour-Partei angeschlossenen Gewerkschaften. Zu den Unterzeichnern zählen Leonard McCluskey von der Industriegewerkschaft Unite, Dave Ward von der Post- und Kommunikationsgewerkschaft CWU und Matthew...