Haut und Knochen

Eine Kettensäge fährt in Eichenholz, ein Stift huscht grazil über Papier. Es sind zwei sehr verschiedene Herangehensweisen, die von der Städtischen Galerie Dresden in ihrer letzten Sonderausstellung dieses Jahres zusammengeführt werden. »Figuren« heißt die Schau mit wuchtig-expressiven Skulpturen von Klaus-Michael Stephan und feinen Zeichnungen von Constanze Deutsch. Gemeinsamer Nenner ist die Beschäftigung mit Körperlichkeit.

Constanze Deutsch, 1980 geboren und in Dresden an der Hochschule für Bildende Kunst bei Lutz Dammbeck ausgebildet, verbrachte ein Jahr in Indonesien, mit einem Stipendium der dortigen Regierung. Ihr Stil ist merklich inspiriert von der flächenhaften Ornamentik dortiger Traditionen. Inneres und Äußeres sind in vielen ihrer Werke kaum trennbar vermischt. So ist etwa die Haut einer Figur, die sich als Auseinandersetzung mit dem Frauenbild unserer Gesellschaft verstehen lässt, nicht nur exzessiv tätowiert, sondern auch durchsichtig. Eini...