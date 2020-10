Laue Geburtstagsfeier

Die Zeiten, in denen die »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« nennenswerten Zulauf hatten, dürften erst einmal der Vergangenheit angehören. Trotz der vollmundig von Gründer Lutz Bachmann angekündigten Aktionswoche mit mehreren »Spaziergängen« aus Anlass des sechsten »Geburtstages« gingen die Teilnehmerzahlen weiter in den Keller. Hatten sich einst fast 20.000 Menschen an den montäglichen Aufmärschen beteiligt, waren es am Montag dieser Woche noch etwa 1.000. Am Dienstag kamen nach Zählung von Bachmann noch gute 150 und tags darauf nur ein paar mehr. Damit dürfte die Aktionswoche der vorläufige Tiefpunkt in der Geschichte des rechten Bündnisses sein.

Für diese Form der Geburtstagsfeier hatte sich »Pegida« entschieden, nachdem das Bündnis »Herz statt Hetze« am eigentlichen Jahrestag die Plätze in der Innenstadt durch frühzeitige Anmeldungen besetzt hatte. Daraufhin kündigte Lutz Bachmann tägliche Aktionen in Dresden und Radebeul s...