Klimaneutralität wird gewaltige Aufgabe

Sie wird sich wohl spürbar auf den nächsten, den 14. Fünfjahresplan der Volksrepublik China auswirken: die ehrgeizige Ankündigung von Präsident Xi Jinping am 22. September vor der UN-Generalversammlung, das Land werde den Höhepunkt seiner CO2-Emissionen vor dem Jahr 2030 erreichen und vor dem Jahr 2060 klimaneutral werden. Die Äußerung ist in Deutschland und der EU auf Zustimmung gestoßen – und das war, unabhängig von allen Sorgen über die Klimakatastrophe, wohl auch geplant: Die Dekarbonisierung ist eines der Felder, auf denen Berlin und Brüssel in Zukunft mit Beijing kooperieren wollen. Eine strategische Gemeinsamkeit mit der EU wenigstens in dieser Frage ist für die Volksrepublik viel wert.

Soll China das Ziel erreichen, dann steht das Land einmal mehr vor gewaltigen Aufgaben. Die Volksrepublik verbrauchte im Jahr 2018, so kann man es etwa den regelmäßig publizierten Statistiken des Mineralölkonzerns BP entnehmen, rund 24 P...