Reflexion und Tat

Am 21. Oktober starb im Alter von 91 Jahren der marxistische Philosoph Alfred Kosing, der bis zum Anschluss der DDR an der Universität Leipzig und der Berliner Akademie für Gesellschaftswissenschaften lehrte. Sein Schwerpunkt war die marxistisch-leninistische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Der nachfolgende, redaktionell gekürzte Aufsatz, der letzte aus Kosings Feder, erscheint im Dezemberheft von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Wir danken den Herausgebern für die Gelegenheit zum Abdruck. Der zweite Teil dieses Textes ist für das im März erscheinende Heft von Z angekündigt. (jW)

Es ist unbestritten, dass Lenin die von Marx und Engels begründete Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus in bedeutender Weise weiterentwickelt, vertieft und konkretisiert hat. Doch wie sein Beitrag hierzu bewertet werden kann, ist umstritten und daher Gegenstand von Kontroversen. Eine der am weitesten verbreiteten Auffassungen ist zweifellos die in der stalinisti...