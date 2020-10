Rotlicht: Ökologische Zivilisation

Manche Wortzusammensetzungen erscheinen so gewöhnlich, dass man nicht auf die Idee kommt, sie könnten als feststehender Begriff eine eigene Bedeutung gewinnen. Dazu zählt auch der Ausdruck der »ökologischen Zivilisation«. Erstmalig war er von sowjetischen Wissenschaftlern in den 1980 Jahren im Rahmen von Diskussionen um die Zukunft des Sozialismus eingebracht worden. Erfolg war dem Begriff – zuerst von dem Agrarökologen Ye Qianji übernommen – aber erst in China beschieden, wo er 2012 sogar in das Parteiprogramm aufgenommen wurde: »Die Kommunistische Partei Chinas soll das Volk beim Aufbau einer sozialistischen ökologischen Zivilisation anführen. Sie wird die der ökologischen Zivilisation zugrundeliegende Philosophie stärken, dass die Natur respektiert, angepasst und geschützt werden sollte; sie wird voll und ganz verstehen, dass klare Gewässer und üppige Berge unschätzbare Güter sind.«

Der Begriff impliziert ein Gegenkonzept zum westlich-liberalen Verständ...