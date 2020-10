Macht ihr etwa schlapp?

Am Freitag, den 23. Oktober um 21.45 Uhr kaperte eine deutsche Institution die andere: Die Ärzte aus Berlin (aus Berlin) spielten das Intro der Sendung live im Studio und begrüßten Moderator Ingo Zamperoni. »Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen!« Im anschließenden Gespräch – auch das eine Premiere – nutzten »BelaFarinRod« aka Gott aka »Die beste Band der Welt« ihre Macht unter anderem dazu, um die Missverhältnisse in der staatlichen Verteilung von Coronahilfen zu thematisieren (Lufthansa vs. Kulturszene). Chapeau.

Natürlich geschah das nicht nur aus Selbstlosigkeit, am 23. Oktober kam auch die neue Platte der Ärzte heraus. »Hell« heißt sie und ist, wie die Band im Interview mit einer Musikzeitschrift verkündete, ihr erstes Album, das man »nur wegen der Musik« hören könnte. Das ist zunächst mal eine hoffnungsvoll stimmende Info, denn der uninspirierte Vorgänger »Auch« nährte die Vermutung, dass Die Ärzte ihr Mojo verloren bzw. schlicht ...