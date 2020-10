Zum Inhalt dieser Ausgabe | Salonfaschisten Über die reaktionäre Ideologie des Philosophen Peter Sloterdijk und seines Schülers, des AfD-Funktionärs Marc Jongen Klaus Weber »... weil hier philosophische Gründe prostituiert werden, um das nackteste Verbrechen ins Recht zu setzen.«¹ (Ernst Bloch) Die Frage, wie man die Anfänge des Faschismus erkennen konnte – und ob und wie man heutige Anfänge erkennen kann –, ist eine der zentralen Fragen der »Hartenstein«-Trilogie des Schriftstellers Wolfram Adolphi.² Heute wissen wir, dass Martin Heidegger, Eduard Spranger, Erich Rothacker, Arnold Gehlen und viele andere Philosophen an der Konstituierung des deutschen Faschismus beteiligt waren – auch wenn sie sich nach 1945 als »Abweichler« oder als Männer der »inneren Emigration« inszenierten. Noch bis in die Gegenwart hinein wird die Nazivergangenheit vieler Geisteswissenschaftler verschleiert, verharmlost oder einfach übergangen. »Es gibt nichts zu entlarven, das Belastungsmaterial liegt vor«, heißt es bei Thomas Laugstien, der die Verhältnisse im Fach der Philosophie ab 1933 akribisch untersucht hat.³ Schwieriger wird es, wenn wir in uns...

Artikel-Länge: 18594 Zeichen

