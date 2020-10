Schritt für Schritt in den Terror

Im letzten Jahr hat der in Köln lebende Schriftsteller Peter Henning bei Luchterhand den voluminösen Gesellschaftsroman »Die Tüchtigen« vorgelegt – einen Roman, der den »diskreten Charme der Bourgeoisie«, made in Germany, anhand von vier Paaren schildert, die sich zu einer Geburtstagsfeier in einem Luxushotel im niederländischen Zandvoort treffen. Am Ende dieses aus verschiedenen Perspektiven erzählten, rundum desaströsen Wochenendes steht die Aufforderung, die Henning seinem neuen Roman eingeschrieben hat, in ein normales Leben zurückzukehren. Doch Normalität ist für den Protagonisten von »Die Tote von Sant Andreu« nicht mehr möglich.

Hennings Roman – und darin mag er seinem Vorbild Dieter Wellershoff und dessen Poetik folgen – spielt probeweise einen Fall durch: den einer enttäuschten »Best Agerin«, die sich dazu entschließt, auf seiten des IS zu kämpfen, um schließlich bei einem Selbstmordattentat in der Barcelonaer U-Bahn ...