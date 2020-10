Es war mal fast Konsens: »Pelze sind out!« Aber mit dem Neoliberalismus kam Pelz als Besatz für edle Mäntel wieder in Mode, vor allem das Fell vom Nerz ist nun laut NDR »wieder in«. Die kleinen munteren »Edelmarder« werden massenhaft in Pelztierfarmen gezüchtet, die Tiere der etwas größeren Variante aus den USA heißen Minks. Nach zahlreichen erfolgreichen Fluchten aus Zuchtfarmen sind Minks hierzulande eine invasive Art und haben die Europäischen Nerze bereits über Belarus hinaus nach Osten abgedrängt. In Schottland hat man sich deswegen bemüht, den Mink auszurotten, um dort wieder den Nerz anzusiedeln, ebenso auf einer estländischen Insel.

In Nerzfarmen werden die semiaquatisch lebenden Tiere in kleinen Drahtkäfigen gehalten und nach etwa sechs Monaten getötet, meistens mit Gas. Jährlich vergasen Pelztierfarmen laut animal-ethics.org mindestens 50 Millionen Tiere, den größten Anteil daran haben demnach chinesische Nerzfarmen. In Deutschland, ebenso wie in...