Düstere Zukunft

Die Coronapandemie hat die Zukunftspläne vieler Studierender in Deutschland über den Haufen geworfen. Nach einer am Montag veröffentlichten Erhebung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) mussten mehr als ein Viertel der Befragten vorerst von ihren beruflichen Plänen Abstand nehmen. 20 Prozent müssen länger studieren als vorgesehen oder wollen die Zeit bis zum Einstieg in den Arbeitsmarkt anderweitig überbrücken. Fünf Prozent sind von ihrem Vorhaben abgerückt, sich nach dem Studienabschluss selbständig zu machen. Die Ergebnisse zeigten, wie belastend die Pandemie auch für junge Menschen sein könne, kommentierte der Leiter der EY-Personalabteilung für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Oliver Simon, die Zahlen. Es müsse verhindert werden, dass 2020 »ein verlorenes Jahr für die Studierenden wird«.

Zur Frage, ob und wie viele Studierende ihr Studium aufgrund einer durch den Lockdown im Frühjahr verursachten Notlage abgebrochen haben ...