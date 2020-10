»Niederlage, aber kein K. o.«

Brandenburgs Verfassungsgericht hat am Freitag das Anfang 2019 beschlossene Paritätsgesetz des Bundeslandes gekippt. Das Gericht in Potsdam gab damit Klagen der Landesverbände von AfD und NPD gegen das Ende Juni 2020 in Kraft getretene Gesetz statt. Die davon berührten »Rechte der Freiheit der Parteien sowie der Gleichheit und Freiheit der Wahl« seien Ausprägungen des Demokratieprinzips, teilte das Gericht zur Begründung mit. Mittelbar sieht es durch die Festlegung, dass die Listenplätze der Parteien für Landtagswahlen zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt werden müssen, auch das Demokratieprinzip verletzt. Organisations- und Programmfreiheit sowie die Wahlvorschlagsfreiheit und Chancengleichheit würden für Parteien »bereits im Vorfeld der Wahl« gelten, so das Urteil. Durch vorgeschriebene Parität entziehe »der Gesetzgeber dem demokratischen Willensbildungsprozess einen wesentlichen Teil«, indem er auf die Zusammensetzung der Listen Einfluss n...