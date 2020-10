Am 24. Juli hatte Elon Musk auf die Kritik eines Twitter-Users an der Rolle Washingtons beim Sturz des gewählten Präsidenten Evo Morales geantwortet: »Wir werden putschen, gegen wen immer wir wollen. Finde dich damit ab.« Der mittlerweile gelöschte Tweet ist drei Monate später noch immer hochaktuell. Bolivien besitzt mit seinen Lithiumreserven das, was der Tesla-Chef und die Autobauer in Stuttgart, Wolfsburg oder anderen Teilen der Welt für ihre E-Auto-Batterien dringend brauchen. Der als »weißes Gold« bezeichnete Rohstoff macht das Land für transnationale Konzerne und die deren Interessen dienenden Regierungen weiterhin zum Objekt imperialistischer Begierden.

Unter dem Salzsee von Uyuni lagern auf knapp 3.700 Meter Höhe mit – laut bolivianischen Schätzungen – 21 Millionen Tonnen die weltweit größten Lithiumvorräte. Für Bolivien bieten sie eine Chance, die Armut zu bekämpfen, das Gesundheits- und Bildungssystem auszubauen sowie Verkehrs- und Infrastrukturp...