Nicht unachtsam werden

Einen Tag nach der Urteilsverkündung gegen die Führer der faschistischen Partei Chrysi Avgi (CA, Goldene Morgendämmerung) und ihre Schläger in der vorigen Woche meldete sich Griechenlands bekanntester Widerstandskämpfer und Antifaschist Mikis Theodorakis zu Wort. In einem Manifest, das unter anderen in den Athener Tageszeitungen Ta Nea und Efimerida ton Syntakton abgedruckt wurde, warnt der 95jährige, weltbekannte Komponist vor Leichtfertigkeit im Umgang mit den Faschisten, deren gewaltverherrlichende Rassen- und Führerideologie offensichtlich nicht nur in Griechenland, sondern in den meisten europäischen Staaten bis heute überdauert hat.

Die Warnung kommt zu Recht, wie sich im Laufe dieser Woche herausstellte. Die Staatsanwältin Adamantia Oikonomou, wegen ihrer harschen Strafanträge zunächst noch als »mutig« gelobt, stellte sich überraschend auf die Seite der Verurteilten und deren Anwälte, die eine Aussetzung des Strafvollzugs forderten.

Theodorakis aller...