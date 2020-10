Neues aus der Soundforschung

Es fällt nicht leicht, etwas mit dieser Musik zu assoziieren. Kein Pogo, kein Strobo, kein romantisches Picknick, kein Kapuzenpullover und Graffiti in Abbruchhäusern (obwohl Autechre aus der HipHop- und Graffitiszene kommen). Weil also keine zwangsläufigen Bilder auftauchen und auch kein Lebensgefühl transportiert wird, wie es Pop sonst meistens verspricht, ist die Auseinandersetzung mit Autechre radikal subjektiv. Die Musik, die Rob Brown und Sean Booth als Autechre produzieren, ist in gewisser Weise hermetisch geschlossen. Etiketten wie IDM (intelligent dance music) oder Ambient erfassen das Phänomen nicht annähernd. Es gibt kaum Vergleichbares, Autechre sind eher selbst Referenzpunkt. Die leider eingestellte Musikzeitschrift De-Bug verglich sie mit Kraftwerk, da sie quasi über allem schwebten.

Ein wichtiges Element ist sicher Glitch, also die ästhetische Nutzbarmachung von sonischen Artefakten und Störgeräuschen. Es gibt Tracks, die sich jeglichem 4/4-T...