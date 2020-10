Re: Jagd auf Tabakschmuggler

Dilowe liegt in der Karpatenukraine – einer armen Region mit über 50 Prozent Arbeitslosigkeit, Kapitalismus eben. Viele Einwohner leben vom Schmuggel. Hinter der Grenze übernehmen dann Rumänen die Ware, um einen Großteil weiter nach Westeuropa zu transportieren – für die EU ein Schaden von über zehn Milliarden Euro pro Jahr. Da rauchen wir doch gerne eine mit. D 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Moonrise Kingdom

Neuengland, 1965: Der zwölfjährige Pfadfinder Sam verliebt sich ach so sehr in die gleichaltrige Suzy. Sein Glück ist perfekt, als sie seine Gefühle erwidert. Gemeinsam hauen die freiheitsliebenden Teenager ab, um fortan in wilder Ehe in der Wildnis zu leben. Bald macht sich ein Suchtrupp aus Eltern sowie Mitarbeitern der Polizei, des Pfadfinderver...