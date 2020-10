Die dicksten Kartoffeln

Ökonomen sind zerstritten – in einem Ausmaß, das seinesgleichen sucht. Das hat zu tun mit unterschiedlichen Interessen, ist aber auch dem Gegenstand des Faches geschuldet. Er habe Wirtschaftswissenschaften studieren wollen. Nachdem er erkannt habe, wie kompliziert das Fach ist, sei er zur einfacheren Physik gewechselt. Dieser Satz wird Max Planck untergeschoben. Gesagt hat er ihn vermutlich nicht. Aber die Volkswirtschaft ist derart komplex, dass es Mühe machen kann, die Ordnung ihrer Elemente auf Anhieb zu erkennen.

Wie etwa am Beispiel der Arbeitslosigkeit: An ihrem Zustandekommen wirken mehrere Faktoren mit. Erstens muss gefragt werden, welche für die Nichtbeschäftigung von arbeitsfähigen Menschen in einer Volkswirtschaft verantwortlich sein könnten. Alle »verdächtigen« Einflussfaktoren sind interessant, auch, wie stark sie auf die zu erklärende Größe wirken. Bereits eine unvollständige Aufzählung zeigt die Vielfalt: Güternachfrage, technischer Fortschr...