Frostgefahr im Hotspot Berlin

Das Elend auf Berliner Straßen wächst. Seit Jahren übersteigt die Zahl der obdachlosen Menschen die der Plätze in Notschlafstellen als Schutz vor dem Erfrieren. Im anstehenden Coronawinter droht der Bundeshauptstadt ein humanitäres Desaster. Denn Pritsche an Pritsche in Mehrbettzimmern und Schutz vor Infektionen geht nicht zusammen. Wohin mit den Bedürftigen? Es könnte zu Engpässen kommen.

Die Obdachlosen in Berlins Straßen sind nicht zu übersehen. Es scheinen viele zu sein, aber die exakte Zahl ist unbekannt. Bei einer Zählung zu Jahresbeginn erfasste die Hauptstadt knapp 2.000 Betroffene. Die Dunkelziffer dürfte aber hoch sein. Schätzungen gingen zuletzt von 6.000 bis 10.000 Menschen ohne Dach über dem Kopf aus. Aktuell weist die Berliner Kältehilfe etwa 530 Schlafplätze aus. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) versprach, sie zum November auf 1.000 aufzustocken, obwohl coronabedingt jeder dritte Platz weggefallen sei. Auch das wären aber 200 Bet...