»Das System wird gegen die Wand gefahren«

Am kommenden Sonnabend findet im baden-württembergischen Offenburg eine Demonstration gegen die »Agenda 2030« statt, laut der Kürzungen beim Ortenauer Klinikum geplant sind. Was sieht die Agenda genau vor?

Yannik Hinzmann: Die »Agenda 2030« kommt vom »grünen« Landesminister für Soziales und Integration, Manfred Lucha. Sie besagt, dass bis zum Jahr 2030 vier von acht Standorte des Ortenau-Klinikums geschlossen werden sollen. Das betrifft Gengenbach, Ettenheim, Kehl und Oberkirch. Das Ganze kam 2017 auf, als plötzlich im Kreistag über ein Defizit von sieben Millionen Euro beim Ortenau-Klinikum gesprochen wurde. Ein im Auftrag von Klinikgeschäftsführer Christian Keller bestelltes Gutachten der Beraterfirma »Consults Morar, Mutter & Keller«, CMK, empfiehlt, Klinikstandorte zu schließen, so dass am Ende nur noch drei bis vier erhalten bleiben. Ganz nebenbei kam dann an die Öffentlichkeit, dass Klinikgeschäftsführer Keller mit der Beraterfirma persönlich ver...