Zum Inhalt dieser Ausgabe | Petrograder Nächte sind lang Vor 100 Jahren starb der US-Journalist John Reed. Seine Reportage »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« prägte das Bild der Oktoberrevolution Reinhard Lauterbach Von der Oktoberrevolution gibt es keine unmittelbaren Bilder. Das ist nicht erstaunlich: Fotos brauchen Licht, und die Revolution fand in den Abend- und Nachtstunden statt. Die dunkle Zeit des Tages aber ist Anfang November in St. Petersburg verdammt lang. Selbst Schulbbucheditoren greifen zur Illustration auf eine künstlerische Darstellung zurück: den von oben und hinten aus großer Distanz aufgenommenen Sturm der Rotgardisten-Darsteller auf das Winterpalais aus Sergej Eisensteins Klassiker »Oktober«. Der zum zehnten Revolutionsjubiläum 1927 produzierte Stummfilm hatte eine Textvorlage: John Reeds Revolutionsreportage »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« von 1919. Wer war John Reed? Ein Sohn aus wohlhabender Familie von der Westküste der USA, Harvard-Absolvent und zeitweise recht erfolgreicher Reporter. Das Pulver der Revolution hatte er 1913 in Mexiko geschnuppert, die sozialen Gegensätze in den USA hatte er bei seinen Recherchen über Arbeiterkämpfe ke...

