Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Oktober 2020, Nr. 243

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Pop. Nation. Deutschland 1990 waren nur 18 der 100 erfolgreichsten Alben des Jahres deutschsprachig. Im Jahr 2017 waren es 68. Deutsch zu singen, das ist heute Standard. Acht Musiker unterschiedlichster Genres, aus verschiedenen Generationen und Regionen, sprechen und singen. A 2020. 3sat, Sa., 19.20 Uhr München, Mord – Ausnahmezustand Dieser Giesinger Fußballverein – der hier natürlich aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden darf –, diese Grantler von 18sowieso haben wieder einmal verloren. Polizist Neuhauser und seine Kollegin Flierl begießen das Spiel in einer Kneipe und stoßen auf einen Toten. Der Mann trägt ein Vereinstrikot und wurde, wie es aussieht, ertränkt. Drehbuch: Friedrich Ani, Ina Jung. ZDF, Sa., 20.15 Uhr Auf...

Artikel-Länge: 2291 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen