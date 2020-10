Bürgernahe Justiz

Auferstanden aus Ruinen und untergegangen durch den Anschluss. Was machte die DDR einzigartig? Dieser Frage widmet sich unsere Artikelreihe, die soziale Errungenschaften in den Blick nimmt, die für die Menschen im sozialistischen deutschen Staat selbstverständlich waren. Die siebenteilige Serie erscheint als Kooperation des Vereins Unentdecktes Land ­(unentdecktes-land.org), der Internationalen Forschungsstelle DDR (ifddr.org) und der Tageszeitung junge Welt.

Eine der ersten Aufgaben für ein neues, volksnahes Justizsystem war nach 1945 die umfassende Denazifizierung des Justizapparats und die Beseitigung nazistischer Gesetze. Dafür wurden in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nahezu alle Nazirichter, -staatsanwälte und weitere der »Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei« (NSDAP) nahestehende Justizangestellte entlassen. An ihre Stelle traten sogenannte Volksrichter und Justizpersonal aus allen Schichten der Gesellschaft, was dazu führte, dass...