Überwachung aus der Luft

Nachdem bereits in mehreren Bundesländern unbemannte Überwachungsdrohnen von der Polizei eingesetzt werden, zieht mit Nordrhein-Westfalen nun auch das bevölkerungsreichste Bundesland nach. Wie das Landesinnenministerium zu Wochenbeginn bekanntgab, wird die Polizei in NRW ab dem kommenden Jahr mit insgesamt 106 Drohnen ausgestattet. »Drohnen machen die Arbeit der Polizei an vielen Stellen einfacher und erweitern ihre Möglichkeiten – gerade, wenn es um die Verfolgung von Tätern, die Aufklärung und Beweissicherung von Straftaten oder die Aufnahme von Verkehrsunfällen geht«, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag bei einem Pressetermin in Neuss.

Konkret soll das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) die 16 Kriminaltechnischen Untersuchungsstellen (KTU), die Tatortvermessungsgruppe des Landeskriminalamtes sowie die Bereitschaftspolizei mit 76 Drohnen ausstatten, wie das Innenministerium am Montag in einer Presse...