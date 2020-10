Planungen ohne die Bevölkerung

Die neue EU-Rohstoffallianz könnte sich schon bald wachsenden Protesten gegenübersehen. Der Grund: Zu ihren Zielen zählt es, systematisch Lagerstätten in Europa zu erschließen. Lithium etwa soll verstärkt in der EU gefördert werden. Größere Vorräte liegen zum Beispiel in Portugal. Dort allerdings, genauer: im strukturschwachen Norden des Landes, wehrt sich schon seit Jahren die Bevölkerung. Der Grund: Der Lithiumabbau hinterlässt nicht nur riesige Krater mitten in der Landschaft; er wird auch mit Hilfe gesundheits- und umweltschädlicher Chemikalien durchgeführt. Beides ist nicht nur für die Bewohner höchst unangenehm, sondern für eine Region, die in hohem Maße von Landwirtschaft und Tourismus lebt, reines Gift. Der Lithiumabbau treibt die Menschen in Portugal zunehmend auf die Straßen – und das tut er nicht nur dort, wie Beispiele auch aus ande...