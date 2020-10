Beherbergungsverbot stößt auf Ablehnung

Die Kritik am Beherbergungsverbot wird lauter. Zahlreiche Politiker fordern eine Rücknahme der erst in der vergangenen Woche beschlossenen Regelung. Die meisten Bundesländer hatten am Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Coronainfektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest vorlegen können. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Brandenburg prüft nun juristische Schritte gegen das Verbot. »Wir werden prüfen (…), dass wir eine einstweilige Verfügung für Brandenburg ansetzen gegen das Beherbergungsverbot«, sagte Brandenburgs Dehoga-Chef Olaf Lücke am Montag.

Immer mehr Städte überschreiten den Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Nach Angaben ...