Geschafft, aber noch nicht fertig

In dem Augenblick, als das Coronavirus den Hype der neu-ewigen Partystadt Berlin verpuffen ließ, erschien Thorsten Nagelschmidts neuer Roman »Arbeit«, der diesen Mythos weder abfeiert noch dekonstruiert, sondern ihn umgeht. Denn in ihm stehen diejenigen im Mittelpunkt, die arbeiten, während andere feiern: ein Taxifahrer, ein Dealer, die Inhaberin eines Spätis, eine kolumbianische Studentin, die für Restaurants mit dem Fahrrad Bestellungen ausfährt und dabei lebensgefährlich verletzt wird, das Team eines Rettungswagens, zwei Streifenpolizisten, der Rezeptionist eines Hostels, eine Gebrauchtbuchhändlerin, die nachts Flaschen sammelt, ein Türsteher und eine Stadtreinigerin. Sie halten den nächtlichen Amüsierbetrieb am Laufen, aber ihre Dienstleistungen erschöpfen sich nicht in dieser Funktion.

Parodien der Herrschenden

Thorsten Nagelschmidt war (und ist wohl auch wieder) Sänger und Gitarrist der Punkrockband Muff Potter und wurde in Rheine geboren. Beide Hinwe...