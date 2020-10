»Aus Drohungen kann schnell Gewalt werden«

Ihr Kollege, der über Düsseldorfs Stadtgrenzen hinaus bekannte Antifaschist und Streetworker Oliver Ongaro, wird seit einiger Zeit verstärkt von Neonazis und Rassisten ins Visier genommen. Ende September wurden anonyme Flugblätter verteilt, in denen Ongaro angegangen wird. Was hat es damit auf sich?

Mein Kollege engagiert sich seit vielen Jahren gegen Faschismus und Rassismus. Als Pressesprecher des antirassistischen Bündnisses »Düsseldorf stellt sich quer«, kurz DSSQ, ist er hier sehr bekannt. Außerdem ist er Trainer in einer Selbstverteidigungsschule. All diese Fakten sind mit wenigen Klicks im Netz zu finden. In einem schlecht gemachten Flugblatt haben extrem Rechte diese Informationen nun zusammengetragen und dieses verteilt.

Auf den Flugblättern, die wie ein Fahndungsaufruf aufgemacht sind, wird gefordert, dass Ongaro »und seinen Handlangern das Handwerk gelegt« werden müsse. Worauf zielt derlei ab?

Zunächst handelt es sich hierbei um einen hinsichtlich...