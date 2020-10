Trump und das Wahnsinnsvirus

Medienberichte über die Einlieferung eines amtierenden US-Präsidenten in ein Krankenhaus stechen jede andere Sensationsgeschichte aus. Donald Trump hat seinen kurzen Klinikaufenthalt, weil er positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wie eine Schmierenkomödie am Broadway inszeniert. Die Stimmen von Leuten, die das Ganze für einen ausgemachten Schwindel halten und denken, Trump sei nicht wirklich infiziert, sind deshalb kaum zu zählen. Ich mag anderer Meinung sein, aber was ändert das schon? Trump ist ein Mann, dem man nur schwer glauben kann.

Um ihn herum sind bereits 34 Leute mit dem Virus infiziert. Seit Monaten erleben die Vereinigten Staaten von Amerika eine Welle schwerer ­Covid- 19-Erkrankungen. Während bereits Millionen von Menschen mit dem Virus infiziert wurden und weit über 210.000 ...